В Екатеринбурге отменили протоколы пяти задержанным на митинге Навального в день выборов

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд отменил протоколы пятерым задержанным на митинге 9 сентября. Спустя три месяца после несогласованной акции удалось доказать, что правонарушения вменялись не только протестующим, но и обычным прохожим.

Как сообщается на сайте движения «Екатеринбург за свободу», эти пятеро смогли доказать, что не принимали участия в акциях, а просто проходили мимо. В их числе – пенсионерка Клавдия Пузанова, которая узнала о существовании Навального от полицейских в день задержания. Также наказание сняли еще с четверых прохожих, фамилий которых правозащитники не называют. Помощник судьи Ольга Тафф подтвердила корреспонденту РИА «Новый День», что сегодня на самом деле было прекращено производство по делу пенсионерки в связи с отсутствием состава правонарушения.

После акции сторонников Навального 9 сентября в полицию были доставлены почти две сотни человек, включая подростков. На 160 человек составили протоколы об административной ответственности. Больше всего – 152 протокола – по части 5 статьи 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга...». Такие протоколы получили в том числе 12 несовершеннолетних. Арестованы были шесть человек, в том числе Ирина Норман – девушка, страдающая эпилепсией. Ее удалось освободить от ареста. Полицейские схватили даже трех журналистов, показывавших редакционные удостоверения, после резонанса в СМИ их отпустили, а генерал-лейтенанту Михаилу Бородину, который тогда возглавлял свердловскую полицию, пришлось извиняться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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