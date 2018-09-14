«Судья отклонила все ходатайства», – подробности с заседания, где оспаривали наказание активистке штаба Навального (ВИДЕО)

В Свердловском областном суде сегодня была рассмотрена апелляция защитников «Открытой России», которые ходатайствовали об изменении административного наказания для Ирины Норман. Напомним, девушка была арестована на 15 суток за участие в несанкционированной акции против пенсионной реформы, которую организовали сторонники Алексея Навального 9-го сентября.

В тот день Ирина Норман была задержана одной из первых на площади Кирова в Екатеринбурге. Незадолго до ареста девушка через громкоговоритель призывала протестующих обойти оцепление и двигаться в сторону театра Драмы. После задержания активистку отпустили из отделения полиции и обязали прийти в суд. Как ранее писал «Новый День», Кировский районный суд приговорил Ирину Норман к 15 суткам ареста за нарушение ст. 20.2 ч.8 КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Однако, защитники активистки посчитали, что решение суда антигуманно, так как девушка страдает эпилепсией. Они направили обращение свердловскому омбудсмену с просьбой содействовать изменению наказания для Норман, а также оспорили решение в суде.

Сегодня утром появилась информация что Ирине стало плохо и ее на скорой увозили в больницу. После осмотра врачом ее вернули в спецприемник.Сегодня защитники Ирины Норман ходатайствовали о том, чтобы к делу приобщили телефонный разговор девушки с её гражданским мужем, который состоялся, когда её везли в больницу. Но все ходатайства были отклонены, рассказала защитница Ирины Юлия Федотова.

Оспорить арест Норман не удалось

«Самое странное, что судья даже не сделала для приличия вид, что она удаляется в совещательную комнату минут на 10. Сразу буквально с ходу, я только закончила говорить – она вывыдала свое решение. Огласила: «Меру наказания оставить без изменений – арест 15 суток». Если с ней что-то случится, то ответственность будут нести все причастные к её аресту», – говорит юрист.

Сейчас Ирина Норман находится в спецприемнике и отбывает наказание. По имеющимся данным, жизни девушки ничего не угрожает. Как уже ранее писал «Новый День», защитники девушки сегодня направят заявление в суд первой инстанции о том, чтобы Ирина прекратила отбывать арест по состоянию здоровья. Представители активистки надеются хотя бы на смягчение или изменение наказания на административный штраф, либо обязательные работы.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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