Суд не стал менять наказание активистке штаба Навального, арестованной после акции 9 сентября

Свердловский областной суд только что рассмотрел апелляцию защитников «Открытой России», которые ходатайствовали об изменении административного наказания для Ирины Норман. Напомним, девушка была арестована на 15 суток за участие в несанкционированной акции против пенсионной реформы, который организовали сторонники политика Алексея Навального 9 сентября. Защита Норман апеллировала к тому, что девушка страдает эпилепсией, поэтому нахождение под стражей может быть опасно для ее жизни и здоровья. Минувшей ночью ее даже увозили на скорой из спецприемника в больницу, однако после осмотра у терапевта вернули обратно.

Само заседание длилось около 10 минут, передает корреспондент «Нового Дня». Представитель защиты Юлия Федотова сообщила, что будет подавать еще одно заявление в Кировский районный суд об отмене административного ареста по состоянию здоровья Норман. Самой арестованной девушки в зале суда не было.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

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