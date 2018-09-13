Участницу акции сторонников Навального арестовали на 15 суток, несмотря на ее эпилепсию

Накануне в Кировском райсуде Екатеринбурга рассматривали дело Ирины Норман – девушку решили арестовать на 15 суток за участие в акции против повышения пенсионного возраста. Напомним, он был организован местным штабом Навального, власти не согласовали мероприятие, тем не менее, активисты считают его законным.

Защитники Норман считают, что решение суда антигуманно. Девушка страдает приступами эпилепсии. Поэтому общественники решили обратиться с открытым письмом к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову, его коллеге из минсоцполитики Андрею Злоказову и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой.

«Без регулярного приема таблеток возможен летальный исход. Суду были предоставлены все подтверждающие справки, которые были «приняты во внимание» при вынесении постановления об аресте. Видимо, без этого фактора Ирину арестовали бы на 30 суток (максимально возможный срок ареста по ее статье). Неизвестно, сможем ли мы передать Ирине необходимые медикаменты в изолятор временного содержания, но даже если и сможем, любой стресс может усугубить ее состояние. Особенно такой серьезный стресс, как двухнедельное заключение в маленькую комнату с плохим светом, ржавой водой и душем раз в неделю», ‒ говорится в открытом письме.

Под документом подписались активистка штаба Навального Полина Грейсман, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, кандидат на пост главы города Дмитрий Москвин, бывший депутат ЕГД Леонид Волков, и многие другие. В тексте письма сказано, что задержание и арест Норман незаконны и противоречат Конституции РФ. «Постановление Кировского районного суда будет обжаловано в кратчайшие сроки, но, учитывая последствия, которые может повлечь этот арест, мы просим вас вмешаться и потребовать от суда отменить его решение или изменить вид наказания на более подходящий для человека с серьезным заболеванием», ‒ просят они.

Екатеринбург, служба информации

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