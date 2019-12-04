МВД заплатит екатеринбуржцу, которого задержали за прогулку рядом с митингом оппозиционеров

Екатеринбургский диджей Самед Холод выиграл суд против МВД – полицейские заплатят ему за незаконное задержание во время «пенсионного» митинга в день выборов.

«Сходили в суд. Результат – компенсация морального вреда, причиненного незаконным задержанием, а также стоимости услуг лучшего в мире юриста», – написал Самед в своем Instagram. Как уточняет канал «Апология протеста», мужчина требовал взыскать с МВД компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд сегодня требования удовлетворил частично – полицейские заплатят 5 тысяч рублей качестве компенсации морального вреда и 15 тысяч рублей на оплату услуг представителя. Супруга Самеда также будет судиться с полицией.

Напомним, в сентябре 2018 года, в день выборов, в Екатеринбурге оппозиционеры вышли протестовать против пенсионной реформы. Это была одна из самых жестких акций по реакции силовиков. Правоохранители массово задерживали всех, кто оказался на улице Мира (где собирались оппозиционеры), а позже и на проспекте Ленина. Протестующих брали в кольцо, а уже на следующий день горожане начали жаловаться, что просто шли по центру города, без лозунгов, без плакатов, но их задержали как участников акции. Самеда Холода задержали вместе с супругой, каждый получил по 10 тысяч рублей штрафа, но затем в Кировском районном суде они смогли доказать свою непричастность к протестам.

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Екатеринбург, служба информации

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