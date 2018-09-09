Протесты в день выборов обернулись массовыми задержаниями

По России прокатились акции протеста, которые обернулись задержаниями. Люди по призыву оппозиционера Алексея Навального вышли на улицы, выражая свое несогласие относительно повышения пенсионного возраста в России.

Акции по всей стране в единый день голосования 9 сентября состоялись во многих городах России. Так, по данным портала ОВД-инфо, в Томске задержаны как минимум 12 человек. В автозаках оказалась и дюжина хабаровчан. Задержания также состоялись в Комсомольске-на-Амуре.

По данным «Росбалта», число задержанных в ходе акции в Петербурге достигло 100 человек. Было отмечено, что полиция действует жестче обычного. Также отмечает, что на митинге задержано много подростков. Одного из несовершеннолетних при этом несли в автозак пять полицейских.

Стоит отметить, что большинство акций против повышения пенсионного возраста, которые намечены на сегодня в городах России, не были согласованы. Полиция и Росгвардия активно препятствуют их проведению.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.18

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