В Екатеринбурге на митинге сторонников Навального задержан Ройзман (ФОТО)

Митинг сторонников Навального в Екатеринбурге впервые закончился массовыми задержаниями. Среди тех, кого увезла полиция, – экс-мэр Евгений Ройзман.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», акцию Навального в Екатеринбурге разогнали. ОМОН встал в оцепление на площади Кирова, фактически не дав активистам выйти за пределы кольцо. Друга часть правоохранителей рассредоточилась по центру города. Задержано порядка десятка человек, среди них – Евгений Ройзман.

«Ну да, задержали, сейчас в автозаке нахожусь. Рядом семейная пара. Женщина развернула плакат, ее начали задерживать, муж заступился. Я подошёл, думал, отпустят. Не отпустили. Ну и вот я с ними. Они нормальная пара, им около 50 лет.

Вообще хочу сказать, незачем так жестко действовать. Люди нормальные пришли, трезвые. Тут жёсткие действия. Больше ничего говорить не могу», – прокомментировал Ройзман.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали дать комментарий позднее.

Напомним, акции Навального в Екатеринбурге, в отличие от других городов, всегда проходили спокойно. В марте, к примеру, полицейские даже выставляли оцепление вдоль дороги, чтобы участники несанкционированного шествия не угодили под колёса автомобилей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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