Оцепление, ОМОН и задержание горожан: акция сторонников Навального в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня прошла акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В нем приняли участие несколько сотен человек. Акция была посвщена протесту против пенсионной реформы и изначально организаторы пытались даже ее согласовать, но не получилось.

Акция в Екатеринбурге. Задержания

В итоге меропритие было затеяно как шествие. Протестующие планировали пройти колонной от аллеи возле УрФУ до Октябрьской площади. Однако, уже на точке сбора граждан встретило мощное оцепление. Шествие было блокировано, несколько дестяков человек , включая экс-мэра Екатеринбурга были задержаны. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Митинг сторонников Навального, который должен был дать старт акции, не успел начаться, а площадь Кирова уже была оцеплен ОМОНом. Пришедшие на площадь граждане рассказали, что уже с самого начала прошли первые задержания: «Сотрудники полиции окружили граждан. Начали выхватывать людей из толпы. Люди мирные, безоружные. Но их хватают, будь-то они последние бандиты. Задержанные есть, несколько человек точно», – рассказывает житель Екатеринбурга Вячеслав Башков.

Однако ни правоохранители, ни ливень не могут разогнать протестующих. Спустя время одна из активисток призывает собравшихся обойти оцепление и двигаться по проспекту Ленина в сторону Ельцин-Центра. После чего девушку увели в автозак сотрудники полиции.

Толпа в это время направилась к улице Мира и пыталась обойти оцепление возле Суворовского училища. Однако, отряд ОМОНа успел перегруппироваться и митингующие уперлись в очередной тупик. Люди вынуждены были идти дворами, чтобы выйти на пересечение проспекта Ленина и улицы Гагарина. Но протестующих снова встретили сотрудники ОМОН и полицейские. Один из правоохранителей отдает приказ: «Никого не пропускать и не выпускать на дорогу!». Здесь сотрудники полиции начали массово грузить людей в автозаки. Стражи порядка даже пытались уговаривать митингующих, чтобы те разошлись.

– Будьте любезны уйти с этого и заниматься своими делами в выходной день. Если вы поддерживаете это все – прошу в автобус, – говорит сотрудник полиции.

– В автобус? Автобус меня до дома довезет? – отвечает молодой человек.

– Довезет!

Среди задержанных оказались подростки, взрослые и люди пенсионного возраста. В числе прочих оказался и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его вместе с остальными протестующими доставили в ОП на Фрунзе, 74.

Несмотря на массовые задержания, граждане прошли через главпочтамт на Плотинку, где их снова встретили правоохранители. В итоге, колонна разделилась. Часть людей ушли на Малышева. Другим же удалось дойти до Октябрьской площади, где снова были задержаны несколько митингующих. Таким образом, за время митинга в автозаки погрузили около 30-ти человек.

До Октябрьской площади дошли порядка 50 человек.

Спустя время к протестующим на Октябрьскую площадь вышла Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она сообщила, что проводить такую акцию в день выборов нехорошо. После чего правоохранители предложили собравшимся предложили покинуть площадь через коридор. При этом пообещали, что в отделение полиции доставят всех, кто без паспорта.

Как уже ранее писал «Новый День», в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию, но позднее. Известно, что экс-мэра Ройзмана уже отпустили.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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