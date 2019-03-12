В Екатеринбурге стали чаще задерживать участников протестных митингов

В Екатеринбурге за 2018 год полиция задержала 193 участников митингов, нарушивших общественный порядок, из них порядка 160 человек были привлечены к административной ответственности. Такая информация была озвучена сегодня на заседании комиссии по безопасности ЕГД.

Как пояснил замначальника городской полиции Александр Дмитриев, число задержанных нарушителей на митингах выросло по сравнению с 2017 годом, но в первую очередь это связано с увеличением количества публичных акций. Так, за 2017 год в городе было проведено свыше 540 митингов и пикетов, а в 2018 году – уже 798. Причем только часть из заявленных политических митингов носили протестный характер, подчеркнул представитель УМВД.

Задержания сторонников Навального. 9 сентября 2018г.

Депутат Тимофей Жуков поинтересовался, как часто сотрудникам полиции приходилось сталкиваться с провокациями на митингах. Дмитриев заявил, что правоохранителям удаётся предотвратить их до начала активных действий. Сначала нарушителям порядка делается замечание, и только в случае неповиновения к ним «применяются меры административного производства», – уточнил он. По словам полицейского, наиболее частые нарушения на митингах – это выкрики или выступления участников, которые не соответствуют заявленной тематике публичного мероприятия. В таких случаях организаторы акций сами обращаются к полицейским с просьбой удалить смутьянов.

Тимофей Жуков также спрашивал, сколько задержанных на митингах попытались обжаловать действия полиции. Александр Дмитриев сообщил, что такие иски есть, но затруднился назвать их количество. «Это долгий процесс, и часть жалоб до сих пор находится в стадии рассмотрения», – ответил он.

Всего, по данным полиции, в Екатеринбурге за прошлый год было проведено свыше трёх тысяч массовых мероприятий – это в том числе спортивные соревнования с участием зрителей, концерты и другие культурные события.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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