Свердловские власти запретили митинг, прочитав переписку заявителей в соцсетях

Группе екатеринбургских активистов отказали в согласовании митинга в защиту прав человека, так как чиновники, почитав их открытую переписку в соцсети, сочли их цели предосудительными.

Как рассказала РИА «Новый День» заявительница Ирина Скачкова, правозащитники подали в минбез уведомление о проведении 30 сентября митинга с целью «заявить о недопустимости применения насилия со стороны полиции во время мирных массовых акций». Решение о проведении такого митинга было принято по следам событий 9 сентября, когда в Екатеринбурге во время акции сторонников оппозиционера Алексея Навального были задержаны несколько десятков человек, в том числе три журналиста и бывший мэр города Евгений Ройзман.

Сотрудники минбеза ответили, что именно связь заявки с митингом сторонников Навального 9 сентября (о которой они узнали из интернета) ведет к тому, что с такой формулировкой митинг согласован быть не может. «Исходя из того, что пyбличное мероприятие 9 сентября 2018 года организовано с нарушением действующего законодательства, о чем лица, участвующие в нем, были предупреждены, проведение заявленного Вами публичного мероприятия против насилия и произвола будет способствовать популяризации неправомерного поведения граждан и допустимости совершения ими административных правонарушений», – говорится в ответе за подписью министра Александра Кудрявцева.

Заявителям предложили «привести цель публичного мероприятия в соответствие с Конституцией РФ и федеральными законами», после чего подать новую заявку.

Заявители считают такой ответ абсурдным и противоречащим как Конституции, так и закону о митингах 54-ФЗ, и намерены обжаловать его в суде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.09.18

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