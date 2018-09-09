Журналистов, задержанных на акции сторонников Навального, отпустили, продержав несколько часов в автозаке (ВИДЕО)

В Екатеринбурге во время митинга сторонников Алексея Навального полиция задержала троих журналистов – Сергея Панина, Дмитрия Емельянова и Дмитрия Антоненкова. Информацию подтвердили в Свердловском союзе журналистов.

Задержание журналиста

Сотрудники СМИ вместе с остальными задержанными участниками акции несколько часов находились в автозаке. При этом журналисты показывали полицейским удостоверения и прямо говорили, что не участвуют в митинге, а выполняют редакционное задание. Корреспонденты продолжали вести репортажи даже после задержания. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил агентству ЕАН, что полиция «не делает разницы между участниками митинга и журналистами». В прокуратуре Свердловской области пообещали завтра дать комментарий по случившемуся и обозначить позицию ведомства.

К данному моменту задержанные журналисты уже отпущены. Дмитрий Антоненков сообщил, что в отношении него составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП. «Честно говоря, сам не ожидал, что до этого дойдет. Ждем суда», – отметил он.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге сторонники оппозиционера Алексея Навального попытались провести митинг против пенсионной реформы. Акция была несогласованной с властями. ОМОН окружил участников еще на точке сбора и начал проводить задержания. Среди тех, кто попал в автозак, был и бывший мэр города Евгений Ройзман, но его быстро отпустили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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