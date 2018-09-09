Задержанных на митинге в Екатеринбурге держат в автозаках и никак не оформляют (ФОТО)

Несколько десятков екатеринбуржцев, задержанных полицией во время несанкционированного шествия сторонников Алексея Навального, уже несколько часов сидят в автозаках, припаркованных у здания отделения полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, у здания отдела полиции на улице Фрунзе, 74, стоит четыре или пять машин с задержанными. Никаких мер насилия к ним не применяется. По оценке их друзей, ожидающих их снаружи, задержано около 100 человек. Кроме того, полицией задержаны трое журналистов.

В пресс-службе полиции ситуацию не комментируют.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня пытались провести акцию сторонников оппозиционера Алексея Навального. Акция была посвящена протесту против пенсионной реформы и изначально организаторы пытались даже ее согласовать, но не получилось. Среди задержанных был бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но его быстро отпустили. По словам очевидцев, Ройзман сам просил сотрудников ОВД задержать его.

Екатеринбург, служба информации

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