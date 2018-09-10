В полиции Екатеринбурга остались пять задержанных на митинге

В полиции Екатеринбурга остаются пять задержанных на митинге сторонников Навального. Сегодня должны пройти суды.

Последняя информация о задержанных на акции протеста есть в сообществе «Екатеринбург за свободу». «На ночь до суда оставлены в полиции по ч 8 20.2 Парий, Балдин и Фокин. Фокин – это Организация перевозчиков России, дальнобойщик. Остальных отпустили с протоколами по ч. 5 20.2 КоАП РФ. Завтра, т.е. уже сегодня должны быть суды как минимум над этими тремя. Но ни время, ни место неизвестны. Полиция данных не дает. Скорее всего, эти дела будут рассмотрены в Ленинском районном суде», – сообщается в группе в фейсбуке. Кроме того, в полиции остаются глава штаба Навального Юрий Кузьминых и волонтер Кирилл Денисов, которого накануне задержали вместе с Кузьминых – их дела будет рассматривать Железнодорожный суд. Информацию о том, что они до сих пор находятся в полиции, подтвердил экс-координатор штаба Виктор Бармин. Дозвониться до ответственных за связи со СМИ ни в том, ни в другом суде не удалось. По словам адвоката Юлии Федотовой, дела задержанных не расписаны по времени, их будут рассматривать по мере поступления. Сама она планирует быть в суде на рассмотрении дел Кузьминых и Денисова «если позовут».

Напомним, на акции протеста сторонников Навального в Екатеринбурге задержали порядка 130 человек. В отличие от других городов страны, в столице Свердловской области правоохранительные органы ранее вели себя довольно лояльно, на мартовском шествии, к примеру, даже перекрывали движение автомобилистов там, где проходили участники несанкционированной акции. Однако вчера сотрудников полиции и ОМОНа было едва ли не больше, чем участников акции. Стражи порядка хватали даже тех, кто просто проходил мимо. Особый резонанс был вызван действиями полиции в отношении СМИ, трое журналистов – Сергей Панин, Дмитрий Емельянов и Дмитрий Антоненков оказались в автозаках. При этом журналисты показывали полицейским удостоверения и прямо говорили, что не участвуют в митинге, а выполняют редакционное задание. Корреспонденты продолжали вести репортажи даже после задержания. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил агентству ЕАН, что полиция «не делает разницы между участниками митинга и журналистами» – а это прямое нарушение закона. Редакторы и сотрудники СМИ написали открытое письмо журналистов Екатеринбурга начальнику ГУ МВД по Свердловской области Бородину М. А.

В прокуратуре Свердловской области накануне пообещали дать комментарий по случившемуся и обозначить позицию ведомства. К этому утру у прокуратуры комментария и позиции еще нет – сначала, как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, надо получить информацию о случившемся. Когда это произойдет, неизвестно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

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