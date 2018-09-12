От трех до 25: суд расписал сроки ареста сторонникам Навального в Екатеринбурге

Сторонников Навального, задержанных до и во время акции протеста в Екатеринбурге, суд отправил под административный арест.

Накануне вечером завершились судебные разбирательства по административным протоколам для задержанных на митинге. Максим Фокин и Виктор Балдин по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) получили по 25 суток ареста. Елена Парий, которая в день проведения акции была кандидатом в депутаты гордумы Екатеринбурга, получила 15 суток ареста. Всех троих задержали в ходе митинга.

Также было вынесено решение по делу Кирилла Денисова – это волонтер, которого задержали до начала акции протеста в подъезде дома вместе с координатором штаба Навального Юрием Кузьминых. Денисов получил 3 суток ареста. Напомним, Кузьминых суд отправил в спецприемник на 5 суток.

Акция сторонников Навального в Екатеринбурге

По данным «ОВД-инфо», в Екатеринбурге 9 сентября на несанкционированной акции протеста задержали более 180 человек. Среди них оказались трое журналистов, работавших на мероприятии. На них также составили протоколы по 20.2 КоАП. После резонанса в СМИ и открытого письма начальнику свердловской полиции Михаилу Бородину, протоколы по делам журналистов были отменены, Бородин принес извинения сотрудникам СМИ.

Екатеринбург, служба информации

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