Координатора штаба Навального в Екатеринбурге отправили за решетку

В Железнодорожном суде Екатеринбурга вынесли решение по делу координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых. Его отправят в спецприемник.

Как сообщила адвокат задержанного Юлия Федотова, Кузьминых по статье ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) получил 5 суток ареста, наказание будет отсчитываться с 13.30 09.09.2018, то есть выйти на свободу он должен 14 сентября. По словам Федотовой, в суде не смотрели фото и видео с задержания Кузьминых, все основывалось на показаниях сотрудников ППСП. Суд длился 9 часов. Следующим приговор должны огласить для Кирилла Денисова по той же статье. Сторонников Навального задержали до начала акции протеста в подъезде дома, когда они собирались идти на шествие. Первый раз в суд их отвозили вчера, но судья вернул протокол для доработки.

В Верх-Исетском районном суде решения ожидают еще трое задержанных – Елена Парий, Виктор Балдин, Максим Фокин. Два часа назад началось слушание дела Фокина, его задерживали по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.18

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