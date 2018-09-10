После письма уральских журналистов МВД РФ проверит законность задержания репортеров на митингах 9 сентября

В Министерстве внутренних дел России пообещали разобраться со всеми случаями задержания журналистов на митингах, которые прошли в разных городах России 9 сентября.

«В связи с заявлениями руководителей ряда региональных СМИ о нарушениях прав их сотрудников, освещавших несогласованные акции, территориальные подразделения МВД России устанавливают обстоятельства задержаний журналистов. Напоминаем, что сотрудникам, заступающим на службу по обеспечению общественного порядка на массовых мероприятиях, на инструктажах в обязательном порядке доводятся положения законодательства, регулирующие правовой статус журналистов. В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций. Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России», ‒ сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, в большинстве случаев акции не были одобрены местными властями, проходили задержания участников и организаторов. Впервые под раздачу попали и журналисты разных изданий. Сотрудников СМИ задерживали и выписывали протоколы об административных правонарушениях за участие в акциях протеста, хотя репортеры приходили туда чтобы освещать события, а не выражать свою позицию. При этом практически во всех случаях у корреспондентов были журналистские удостоверения, однако их приравнивали к митингующим.

В Екатеринбурге были задержаны репортеры Дмитрий Антоненков (портал 66.ру) и Сергей Панин (портал Е1.ру), а также фотограф Дмитрий Емельянов (E1.ру). Им выписали протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. В Перми задержали главного редактора портала «ПроПермь» Владислава Аскариди. В Омске в отделение в сопровождении полиции уехали Георгий Бородянский из «Новой газеты», внештатная сотрудница нескольких изданий Лика Кедринская и сотрудник «НГС.Омск» Александр Зубов.

В ГУ МВД России по Свердловской области задержание журналистов назвали обоснованным. Официальный представитель главка Валерий Горелых заявил ЕАН, что полиция «не делает разницы между ними и участниками митинга». В прокуратуре Свердловской области пообещали сегодня дать оценку случившемуся, но пока так этого и не сделали.

В ответ на это редакторы ведущих СМИ написали коллективное обращение на имя начальника областной полиции Михаила Бородина, в котором потребовали извинений.

«В статье 47 Закона о СМИ РФ однозначно говорится: «Журналист имеет право посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях».

Кроме того, эпизод с задержанием журналистов может быть квалифицирован по статье 144 УК РФ – «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Случившееся ставит под угрозу сами принципы работы журналистов. Миссия сотрудников СМИ – освещать жизнь общества, информировать граждан о происходящем в стране. Митинги, санкционированные или нет, являются важной частью общественно-политической жизни, и фактический запрет работать на митингах является грубейшим нарушением принципов свободы слова, зафиксированных в Конституции РФ», ‒ говорится в письме, под которым поставили свои подписи десятки журналистов со всей страны.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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