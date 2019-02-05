Рейтинг свободы в интернете: четыре уральских региона в красной зоне

В 2018 году в российском сегменте интернета свобода пользователей, по данным организации «Агора», была нарушена 662,8 тысяч раз – почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Практически все регионы УрФО попали в «красную зону» по количеству случаев ограничения свободы в сети. В Свердловской области правозащитники особо отметили случаи, связанные с работой СМИ.

Международная правозащитная организация «Агора» представила доклад «Свобода интернета 2018: делегирование репрессий», данные публикует bbc.com. Основной прирост случаев нарушения свободы связан с блокировками интернет-страниц и запретами информации. Ежедневно власти в 2018 году блокировали 1,3 тысячи страниц, каждые восемь дней суды приговаривали пользователей к реальным срокам лишения свободы. Стоит отметить, что в докладе учитывались все случаи вмешательства властей в публикации в сети – в том числе и в те, где речь шла о призывах к терроризму.

В докладе уточняется, что в прошлом году выросло число регионов, где пользователи сталкиваются с серьезным давлением. «В 2018 году в «красную зону» попал 41 регион (в 2017 году было 26), а также Крым, ситуация в котором продолжает постоянно ухудшаться на протяжении последних четырех лет. Серьезно ухудшилась ситуация в Адыгее, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Магаданской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Сахалинской, Тульской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе», – подсчитали правозащитники. На составленной ими карте в красной зоне, то есть где ситуация хуже всего, находятся в том числе ЯНАО, ХМАО, Тюменская область, Свердловская область, в двух последних регионах были случае насилия после публикаций в сети.

Правозащитники опубликовали информацию об уголовных делах и угрозах после публикаций в интернете. Так, в Свердловской области в прошлом году был оштрафован активист Виктор Балдин за съемку в вестибюле суда, за размещение роликов, возбуждающих ненависть к «неисповедующим ислам» был оштрафован мусульманин из Екатеринбурга, в Алапаевске осудили 19-летнего парня за экстремизм, в отношении двух парней было возбуждено дело после публикаций об АУЕ и воспевающих воровскую романтику картинок, после публикаций в сети разговор с ФСБ имел пенсионер из Новоуральска.

Правозащитники сообщают о том, что лидер Штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых был арестован на 30 суток «из-за того, что он в интервью и постах в фейсбуке утверждал, что акция против пенсионной реформы согласована». А координатора свердловского отделения «Открытой России» Максима Верникова приглашали в прокуратуру после скайп-сессии с Ходорковским в гостинице «Центральная».

«Агора» в список примеров включает также случаи, когда проблемы из-за публикаций были у СМИ: задержания журналистов после митинга 9 сентября, штраф редакции Znak.com за мат в видеоролике про нападение на школу в Стерлитамаке, обыски у Валентины Гофенберг, нападение на редактора «Облгазеты» Дмитрия Полянина. Разыскать в таблице правозащитников упоминания о задержанном в конце прошлого года блогере Александре Устинове не удалось. Кроме того, «Агора» сообщает о появлении уголовного дела в отношении лидера неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге Владимира Серги. Дело в его отношении было прекращено 9 января, после частичной декриминализации статьи 282.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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