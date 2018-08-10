СК: избившие главреда «Областной газеты» Полянина не причинили ему вреда

Появились новые подробности расследования уголовного дела о нападении на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, результаты дополнительной судебно-медицинской экспертизы оказались неожиданными. «Пострадавшему причинены побои, которые по степени тяжести не расцениваются как причинившие вред здоровью», – заявили в СКР.

Напомним, на Дмитрия Полянина напали 12 апреля вечером. «Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате – ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро», – рассказывал тогда сам главред ОГ. Он связывал нападение со своей профессиональной деятельностью, в частности – с публикациями о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге.

Сейчас следователи анализируют видеозаписи камер наружного видеонаблюдения в районе места преступления. Полиции поручено установить личности подозреваемых. Запрошена детализация телефонных звонков лиц, которые находились в районе места преступления в момент его совершения.

Фото со страницы Дмитрия Полянина в фейсбуке

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

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