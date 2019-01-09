Прекращено дело уральского неоязычника, которого обвиняли в экстремизме из-за репоста. Жрец подаст протест

В Свердловской области прекращено дело неоязычника Владимира Мануйленко, которого обвиняли в экстремизме из-за репоста в соцсети. Жрец, который избежал наказания после декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ, будет оспаривать действия следователя.

О том, что дело лидера неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» Владимира Серги (Владимир Мануйленко в миру) прекращено, сообщил адвокат Алексей Бушмаков. Неоязычника обвинили в экстремизме из-за репостов во «ВКонтакте» статей «Урок о Власти яко Божей Стороне…» и «Жрец Славянский: Речь Владимира Богумила Голяка», в публикациях говорилось о евреях. Сами тексты экстремистскими признаны не были и не признаны до сих пор, но Владимиру грозило до 5 лет лишения свободы по 1 статьи 282 УК РФ. «Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга прекратил уголовное дело языческого жреца Владимира Мануйленко по ч. 1 ст. 282 УК РФ в связи с декриминализацией. Впервые в России. Подзащитный не согласен с постановлением, поэтому защита будет его обжаловать!" – сообщил Бушмаков.

Владимир Мануйленко рассказал корреспонденту РИА «Новый День», с чем именно он не согласен. «Полгода назад началось это дело. Я потерял работу, я не мог видеться с матерью, меня отправили на психологическую экспертизу, я нес финансовые затраты. Меня полгода гнобили, а теперь в причинах, почему это произошло, никто разбираться не хочет», – поделился Мануйленко. При этом он уверен: если бы статью не декриминализировали, его дело продолжалось бы и в итоге система признала бы его виновным. Алексей Бушмаков уточнил, что Владимир считает себя невиновным, но лишен возможности доказать это, он хочет оспорить действия следователя.

Пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» президент подписал в последние дни декабря. Теперь лицам, впервые нарушившим этот закон, не будет грозить уголовная ответственность. Уголовные дела нельзя будет возбуждать в случае, если их действия не представляли собой «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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