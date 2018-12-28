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Пятница, 28 декабря 2018, 10:37 мск

Новости Политика

За репост не посадят: Путин подписал закон о смягчении статьи за экстремизм

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Теперь лицам, впервые нарушившим этот закон, не будет грозить уголовная ответственность. Уголовные дела нельзя будет возбуждать в случае, если их действия не представляли собой «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Кроме того, в пакете законов оговаривается, что уголовная ответственность будет наступать в случае, если нарушения были допущены одним человеком в течении года более одного раза. Также отмечается, что закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.

Как писал «Новый День», ранее данные изменения одобрила Госдума. Напомним, этот законопроект внес на рассмотрение Нижней палаты парламента глава государства

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