Госдума исправила «экстремистскую» 282 статью УК: за первый репост в тюрьму больше не отправят

В России больше не будут отправлять в тюрьму за первый репост – соответствующие изменения в Уголовный и Административный кодексы внесла на своем последнем предновогоднем заседании Государственная дума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», отныне за подобные действия, совершенные в первый раз, вводится административная ответственность.

Этот законопроект, который был внесен главой государства, раздробила оппозицию. Первым на трибуну вышел либерал-демократ Сергей Иванов. Он напомнил коллегам цитату из советского фильма «Мимино». «Там адвокат спрашивал: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?» И замечательный Мктрчян отвечал: «Да, он мне сказал – «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что даже кушать не могу!» Но тут хоть что-то, можно сказать, что вроде как судом установлено, что человек испытывал личную неприязнь. А вот 282 статья УК говорит, что если кто-то из вас опубликует на своей социальной страничке один из почти 5 тысяч материалов, которые признаны экстремистскими, то вы уже подпадаете под действие статьи, которая считает, что вы возбудили ненависть или вражду по какому-то признаку».

«Есть такой замечательный Вася Ложкин, котиков рисует. Даже один из его рисунков был признан экстремистским. И какая польза от того, что сначала вас оштрафуют по административному [кодексу], а потом если вы опять же, не зная, что этот материал находится в числе пяти тысяч экстремистских материалов, вас будут привлекать по уголовной статье, – подчеркнул Иванов. – Конечно, это лучше чем то, что есть сейчас. Но позиция ЛДПР такова – 282 статья должна быть вообще исключена из Уголовного кодекса».

У коммунистов оказалась диаметрально противоположная позиция. Депутат Юрий Синельщиков заявил, что КПРФ против президентской инициативы потому, что считает – суды по административному составу нарушений будут хуже разбираться с материалами дела. «Я изучил несколько десятков приговоров, и пришел к выводу, что разобраться с сутью деяния было очень непросто – установить мотивы, наличие прямого умысла, направленного на нарушение основ конституционного строя, умысел возбудить ненависть и вражду, – сообщил он. – По делам административным такого изучения конечно не будет. Теперь эти деяния будут рассматриваться в упрощенном административном порядке и никто ничего изучать не будет».

Синельщиков считает, что «законопроект направлен на то, чтоб облегчить жизнь судей и следователей, поэтому мы категорически против этого закона».

«Эсеры» же решили проекты законов поддержать. Депутат Михаил Емельянов подчеркнул, что его фракция считает инициативу очень своевременной. «Возникали случаи, которые можно было бы назвать анекдотическими, если бы дело не касалось жизней людей, их свободы», – сказал депутат.

Он также отметил, что и до этого людей привлекали даже по незначительным основаниям, причем не к административной, как предлагается, а к уголовной ответственности. «Но категорически эту статью отменять нельзя, я не согласен с Сергеем Ивановым, – заявил Емельянов. – Глубоко убежден, что экстремизму потакать нельзя. 282-я направлена, конечно, не против Васи Ложкина, который рисует картинки, она направлена на тех, кто хочет раскачать страну. Мы должны защищать наше пространство».

Депутат подчеркнул, что «экстремизм – крайняя степень нигилизма, который обуревает страну уже 200 лет». Он напомнил коллегам про 1905 год и революцию, когда «людей стреляли, чиновников, полицейских вешали». «Мы же не хотим, чтобы это повторилось?» – поинтересовался депутат у коллег.

«Эсеров» поддержали «единороссы», которые заявили, что «поправки наполняют законодательство здравым смыслом».

В итоге Госдума при 384 голосах «за» и 38 «против» вывела первый репост из зоны уголовной ответственности.

Москва, Татьяна Дорофеева

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