Областной суд не стал смягчать блогеру Устинову меру пресечения

Сегодня Свердловский областной суд отказался удовлетворить апелляцию защиты telegram-блогера Александра Устинова, известного как создатель сайтов Ustav.net, телеграм-каналов «Мысли Тунгусова», «ДИП губернатора», «Устинов троллит».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, решение первой инстанции останется в силе – Александр Устинов пробудет под стражей до 25 мая.

Напомним, уголовное дело в отношении Устинова было возбуждено по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром», выпускающего системы вентиляции для метрополитенов. Устинов был задержан 29 ноября в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн руб.

Добавим, завтра в облсуде рассмотрят апелляции по мере пресечения сообщникам Устинова – Бесценному и Старку.

Екатеринбург, служба информации

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