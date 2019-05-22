Блогера Александра Устинова оставили под арестом

Telegram-блогеру Александру Устинову, создателю сайтов Ustav.net, телеграм-каналов «Мысли Тунгусова», «ДИП губернатора», «Устинов троллит» продлили арест на четыре месяца, в СИЗО он будет находиться по 25 сентября включительно. Такое решение накануне принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Кроме того, сегодня будет решаться вопрос о продлении меры пресечения для журналиста Ивана Бесценного и программиста Антона Старка, следствие полагает, что они были сообщниками Устинова, и также настаивает на продлении ареста.

Напомним, уголовное дело в отношении Устинова было возбуждено по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром», выпускающего системы вентиляции для метрополитенов. Блогера обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн руб.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.05.19

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