Уральский политтехнолог Александр Устинов подозревается в крупном мошенничестве

В Екатеринбурге вчера был задержан автор политических Telegram-каналов Александр Устинов. Операция проходила в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Расследование было начато по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром».

«На протяжении длительного периода группой лиц, в которую входил господин Устинов, распространялись не соответствующие действительности сведения клеветнического характера в отношении руководства АО «АМЗ Вентпром», губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и других высокопоставленных политиков и бизнесменов Российской Федерации.

По предварительной информации, международная группа, в которую, помимо Устинова, входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организация», – говорится в официальном сообщении предприятия для СМИ.

Устинов был задержан после передачи денежной суммы в обмен на прекращение незаконных действий в отношении руководства предприятия.

«Есть все основания полагать, что задержанный заведомо осознавал лживость распространяемых сведений, их порочащий характер, способность поставить под угрозу работу «Вентпрома», отношения с заказчиками и благополучие сотрудников, занятых на производстве», – добавили в пресс-службе завода.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по поводу задержания Устинова воздерживается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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