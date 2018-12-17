«Возможны провокации». Защита telegram-блогера Устинова впервые представила свою позицию

Защитники задержанного по подозрению в мошенничестве Александра Устинова впервые после его ареста прокомментировали произошедшее, рассказав, что в отношении их подзащитного используются оговор и недопустимые доказательства. Политтехнолог и telegram-блогер Александр Устинов, известный как создатель сайтов Ustav.net, телеграм-каналов «Мысли Тунгусова», «ДИП губернатора», «Устинов троллит», был задержан 29 ноября 2018 года в отеле Hyatt по подозрению в мошенничестве, а 1 декабря был арестован до 25 января 2019 года.

Уголовное дело возбуждено по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром», выпускающего системы вентиляции для метрополитенов. По версии следствия, Александр Устинов, Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн руб.

Защита Устинова полагает, что показания Бесценного и Старка, также арестованных по этому делу, являются недопустимыми доказательствами: «Указанные лица, будучи допрошены, не предупреждались в силу закона об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а Бесценный И.С. является единственным непосредственным получателем денег во всех эпизодах дела», – говорится в пресс-релизе.

Защитники также обращают внимание не роль некоего Козловского, который передавал деньги Бесценному, действуя по доверенности от завода: «Вместо того чтобы обратиться в правоохранительные органы, а также в суд для установления «клеветнического характера» публикаций и наказания виновных, Козловский А.А. предпочитает вступить в сговор с Бесценным И.С. и пятью траншами, с июля по октябрь 2018 года передает ему через неизвестного обоим посредника 4,35 млн рублей».

Сам Устинов на суде назвал Бесценного «идиотом, которого захомутали следователи».

Защита не исключает, что в действиях самого Козловского есть признаки преступления, поскольку сомнительна природа переданных денег, например, то, как они выводились со счетов предприятия, как оприходовались Козловским, как он отчитывался за них и в полном ли объеме деньги передавались Бесценному или попросту делились между ними. По данным защитников, следователи не пытаются установить загадочного посредника по передаче денег Козловским Бесценному, что выглядит странным, поскольку ничто не проясняет схему передачи денег и их возможного раздела.

«Если быть объективным, то кроме намеков Бесценного на некую роль Устинова, следствие ничего конкретного подозреваемому не предъявило. Учитывая, что в процессе его задержания ему пытались вручить крупную сумму для вменения более тяжкого состава, защита полагает, что возможны провокации. Мы против осуждения человека на основе простого оговора. Считаем, что дело требует общественного контроля», – говорится в пресс-релизе.

На вопрос корреспондента «Нового Дня», известен ли посредник между Козловским и Бесценным, советник гендиректора «Вентпрома» Олег Мошкарев ответил, что к официальной позиции предприятия, опубликованной в СМИ, ему добавить нечего. Напомним, руководство завода считает, что задержанный «заведомо осознавал лживость распространяемых сведений, их порочащий характер».

Екатеринбург, Служба информации, РИА «Новый День»

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