Прокурор потребовал для блогера Александра Устинова 16 лет строгого режима

В пятницу, 26 ноября, Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор екатеринбургскому телеграм-блогеру Александру Устинову. Его обвиняют по трем статьям: «Мошенничество», «Вымогательство» и «Незаконное распространение порнографии», сообщается на сайте суда.

Гособвинение запросило для Устинова 16 лет строгого режима. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Устинову А.Ю. определить 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-теллекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, сроком на 5 лет», – цитирует прокурора пресс-служба суда. Его сообщникам Ивану Бесценному и Антону Старку грозит по 14 лет колонии и 750 тысяч рублей штрафа.

Как уже сообщал «Новый День», Устинов был задержан 29 ноября 2018 года в екатеринбургском отеле Hyatt по подозрению в мошенничестве, а 1 декабря – арестован. Расследование было начато по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По их версии, блогер сначала публиковал порочащие их материалы, а потом удалял их за деньги. Устинову и его сообщникам – Ивану Бесценному и Антону Старку – несколько раз продляли срок содержания под стражей, а в середине августа 2019 года их перевели из екатеринбургского СИЗО в Москву. Дело было направлено в суд только в 2020 году, заседания неоднократно откладывалась – из-за неявки то потерпевших, то адвоката, то свидетелей. В общей сложности Устинов провел в СИЗО почти три года.

Напомним, Александра Устинова считали автором телеграм-каналов «Мысли Тунгусова» и «Устинов троллит».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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