Дело блогера Устинова направлено в суд

Дело екатеринбургского блогера Александра Устинова направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к подсудимому.

По словам собеседника агентства, рассматривать дело должны в Таганском районном суде Москвы, сейчас блогер находится в московском СИЗО. Также в суд направлены дела предполагаемых сообщников Устинова Ивана Бесценного и Антона Старка.

Напомним, уголовное дело в отношении Александра Устинова было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По версии следствия, Александр Устинов, Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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