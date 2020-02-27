Телеграм-блогеру Устинову продлили арест еще на три месяца

Сегодня Мосгорсуд в очередной раз продлил срок ареста уральскому телеграм-блогеру Александру Устинову, а также работавшим с ним Ивану Бесценному и Антону Старку.

Как рассказал «Новому Дню» представитель защиты, всем троим срок задержания под стражей продлен до 30 мая.

Напомним, уголовное дело в отношении Александра Устинова было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн рублей.

Сейчас, по словам источников агентства, ни одно юридическое лицо в деле не фигурирует – только физические.

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