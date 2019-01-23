Телеграм-блогер Александр Устинов останется под арестом еще на 4 месяца

Верх-Исетский районный суд отказался отпустить под домашний арест telegram-блогера Александра Устинова, известного как создатель сайтов Ustav.net, телеграм-каналов «Мысли Тунгусова», «ДИП губернатора», «Устинов троллит».

Как сообщил РИА «Новый День» адвокат Устинова Александр Кулешов, блогеру продлили срок содержания под стражей до 25 мая.

Напомним, уголовное дело в отношении Устинова было возбуждено по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром», выпускающего системы вентиляции для метрополитенов. Устинов был задержан 29 ноября в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн руб.

Защита Устинова полагает, что показания Бесценного и Старка являются недопустимыми доказательствами: «Указанные лица, будучи допрошены, не предупреждались в силу закона об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а Бесценный И.С. является единственным непосредственным получателем денег во всех эпизодах дела», – говорится в сообщении защиты.

Екатеринбург, служба информации

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