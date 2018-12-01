Telegram-блогер Александр Устинов арестован до 27 января

Верх-Исетский районный суд избрал меру пресечения для автора политических telegram-каналов Александра Устинова, обвиняемого в крупном мошенничестве. По решению суда, блогер проведет под стражей 1 месяц и 27 дней. Напомним, Устинов был задержан 29 ноября в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Расследование было начато по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». Представители предприятия утверждают, что обвиняемый вымогал деньги за снятие клеветнического материала с принадлежащих ему интернет-ресурсов.

В суде сегодня также озвучивалось, что при задержании Устинов хотел сбежать. Также, по словам следователя, во время обысков обвиняемый пытался перегрызть флешку с доказательствами. Сам Устинов все отрицает и называет случившееся провокацией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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