Свердловский облсуд оставил блогера Александра Устинова под арестом

Свердловский областной суд оставил без изменения меру пресечения автору политических Telegram-каналов Александру Устинову, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Уральский блогер пробудет под стражей до 25 января 2019 года включительно, сообщили в пресс-службе суда.

Устинов был задержан правоохранительными органами 29 ноября в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ. Следствие началось по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». Представители предприятия утверждают, что политтехнолог вымогал деньги за снятие клеветнического материала с принадлежащих ему интернет-ресурсов.

1 декабря решением Верх-Исетского районного суда Александр Устинов был арестован. Следователь сообщил, что при задержании блогер хотел сбежать, а во время обысков пытался перегрызть флешку с доказательствами. Устинов все отрицал и подал апелляционную жалобу, но областной суд не нашел нарушений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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