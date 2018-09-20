В Екатеринбурге родителей школьников «под расписку» предупреждают о запрете митингов и комендантском часе

В школах Екатеринбурга родителям предлагают расписаться под памяткой о запрете участия детей в митингах, флешмобах и о необходимости соблюдать комендантский час. В департаменте образования объяснили, что напоминание о запретах носит «рекомендательный характер». Фотографию памятки, где должны расписаться родители, на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал адвокат Алексей Бушмаков.

Родителей оповещают, что комендантский час с октября начинается с 22:00 и длится до 6:00, в летнее время дети могут находится на улицах до 23 часов. «Участие в митингах, флеш-мобах, просматривание и активное участие в интернет-ресурсах экстремистской направленности является нарушением 114 закона РФ (О противодействии экстремистской деятельности, – прим. ред.)», – говорится в памятке. Уже после этих предупреждений родителям напоминают и про другие запреты для несовершеннолетних и ответственность за них: распитие алкоголя, кражи, курение сигарет и наркотиков, напоминается и про необходимость соблюдать ПДД.

В департаменте образования Екатеринбурга прокомментировали, зачем школы раздают такие бумаги. «Возможно, кому-то из родителей такие меры покажутся избыточными, но в вопросах безопасности информирование законных представителей несовершеннолетних детей является необходимым. Данное напоминание касается поведения ребенка во вне образовательной организации и носит рекомендательный характер», – считают в департаменте.

Последняя акция сторонников Навального в Екатеринбурге закончилась массовыми задержаниями. Обычно в митингах оппозиционеров участвуют в том числе несовершеннолетние. Группа екатеринбургских активистов подала заявку на проведение митинга в защиту прав человека. Однако, как стало известно сегодня, им отказали – сотрудники минбеза почитали обсуждение акции в соцсетях, пришли к выводу, что она связана с акцией сторонников Навального, прошедшей 9 сентября, и решили, что она может способствовать популяризации неправомерного поведения граждан.

Екатеринбург, служба информации

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