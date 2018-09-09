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Воскресенье, 9 сентября 2018, 16:49 мск

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Полиция выпустила задержанного на митинге сторонников Навального экс-мэра Ройзмана (ФОТО)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого задержали сегодня на митинге сторонников Алексея Навального, отпущен на свободу.


Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Ройзман сообщил несколько минут назад в своем твиттере. «Меня и еще нескольких человек отпустили. Задержано 30 человек», – написал бывший мэр у себя в твиттере, добавив: «Я говорил о тех, кого задержали на УПИ и на Ленина. На Плотинке и Драме отдельная история, там тоже винтили».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали прокомментировать задержания «позже», но когда точно наступит это «позже» – не сказали. Точное количество задержанных и доставленных в ОВД там назвать тоже отказались.

Напомним, сегодня акция сторонников Навального в Екатеринбурге закончилась, не начавшись. ОМОН встал в оцепление на площади Кирова, фактически не дав активистам выйти за пределы кольца. Другая часть правоохранителей рассредоточилась по центру города. Задержано порядка десятка человек, среди них – бывший глава города Евгений Ройзман.

Екатеринбург, служба информации

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