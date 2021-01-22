Политолог: «Действия полиции завтра могут быть жесткими»

На субботних акциях протеста в Екатеринбурге и других городах Свердловской области не исключены массовые задержания участников, но всё будет зависеть от решения местных силовиков и чиновников. Таким мнением поделился с «Новым Днем» политолог Сергей Мошкин.

«У меня есть беспокойство, что полицейские меры [к участникам несогласованной акции] могут быть несоразмерными. Дело в том, что такие вещи зачастую определяют не директивы из столицы, а скорее, поведение местных и региональных чиновников. Достаточно вспомнить, как при прошлом полпреде (Николае Цуканове, – прим. ред.) была, казалось бы, невинная акция студентов, но она закончилась самым массовым задержанием. А ведь Цуканов тогда только первые месяцы работал в должности уральского полпреда, и, видимо, решил показать зубы. Какая у него тогда была логика?

Всегда же есть желание показать служебное рвение и жесткую государеву руку. А учитывая, что акция будет несанкционированной (хотя в условиях нынешнего законодательства о митингах ее и невозможно было санкционировать), и организаторы нарочито игнорируют любое взаимодействие с властями, все это тоже может стать поводом для жестких действий. Но всегда хочется верить в разум», – отметил собеседник агентства.

Сергей Мошкин напомнил, что в Екатеринбурге было немало случаев, когда полиция не вмешивалась в протестные акции, но следила за общественным порядком со стороны, и тогда публичное мероприятие проходило тихо и без ажиотажа. Однако в этот раз получилось наоборот.

«По школам и вузам стали проходить предохранительные меры по этим акциям, начались увещевания школьников, что фактически стало широким информированием публики об этих протестах. Они (преподаватели и администраторы, – прим. ред.) делают это из страха, но эффект получается другой. Нужно еще помнить, что силовики живут в иной логике, чем гражданские руководители. Поэтому у меня вызывает беспокойство, чем могут закончиться завтрашние события», – заключил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

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