Ирина Норман на свободе – Кировский районный суд освободил ее от административного ареста

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел заявление защитников «Открытой России» об отмене административного ареста для Ирины Норман по состоянию здоровья. Напомним, девушка, задержанная на митинге сторонников Навального 9 сентября, страдает эпилепсией.
Как сообщила представительница защиты Юлия Федотова, гражданский муж Норман уже отправился забирать Ирину из спецприемника. «Отбывание административного ареста прекращено. Судья провела заседание в закрытом режиме. Приобщила документы об обращении в ЕСПЧ. Я думаю, это сыграло существенную роль вкупе с общественным резонансом», – говорит Юлия Федотова.
Таким образом, Ирина Норман пробыла в спецприемнике 7 суток из 15. Как уже сообщал «Новый День», она была арестована за участие в несанкционированной акции против пенсионной реформы, которую организовали сторонники политика Алексея Навального 9 сентября.
Екатеринбург, служба информации
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