Активистку с митинга Навального ночью увезли из спецприемника в больницу на скорой, но потом отправили обратно

Минувшей ночью активистку местного штаба Навального Ирину Норман, арестованную на 15 суток по решению суда за участие в несанкционированном митинге, увезли из спецприемника в больницу на скорой помощи. Девушке стало плохо спустя сутки после того, как ее отправили за решетку ‒ ранее общественники заявляли, что Норман страдает эпилепсией, поэтому для нее смертельно опасно находиться в заключении.

«Как мы и боялись, Ирина доставлена в больницу, а ответа от министров и уполномоченного так и не поступило», ‒ написала представительница штаба Навального в Екатеринбурге Полина Грейсман на своей странице в фейсбуке. Той же ночью Норман отправили обратно в спецприемник. «Из неврологии после приема терапевта Ирину отправили обратно в спецприемник. То есть непрофильный врач установил, что с ней все хорошо, не проведя никакого обследования», ‒ написала Грейсман. Напомним, что вчера общественники, депутаты и политики написали открытое письмо в минздрав и минсоцполитики Свердловской области, а также уполномоченному по правам человека в регионе, где попросили помощи в снятии ареста с девушки, которая больна эпилепсией.

Сегодня в суде рассматривают ходатайство защитников Норман о замене административного наказания.

Екатеринбург, служба информации

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