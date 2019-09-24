В екатеринбургском штабе Навального сменился руководитель

В екатеринбургском штабе Навального появился новый координатор.

Как сообщил в соцсети общественный активист Виктор Бармин, им стала Ирина Норман.

Напомним, ранее Ирина уже попадала в поле зрения СМИ. Как уже сообщал «Новый День», год назад она была арестована за участие в несанкционированной акции против пенсионной реформы, которую организовали сторонники политика Алексея Навального 9 сентября 2018 года. Ее приговорили к 15 суткам ареста, но девушка отбыла только половину срока: ее защита доказала, что Ирина страдает эпилепсией, и ее освободили по новому решению суда.

Напомним, 12 сентября прошли масштабные обыски у сторонников Навального в регионах. В Екатеринбурге силовики взломали дверь в офис штаба и изъяли компьютеры, а также провели обыски в квартирах экс-координатора Юрия Кузьмина и волонтера Виктора Распопова. У последнего была заблокирована банковская карта из-за долга 75 миллионов рублей. Та же сумма фигурирует в заблокированных счетах сотрудников штаба Навального в других регионах. Обыски проходили в рамках уголовного дела в отношении ФБК об отмывании денег.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.09.19

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