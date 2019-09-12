В 34 городах идут обыски у сторонников Навального: оперативники пришли к волонтерам и их родственникам

Оперативники пришли к сторонникам Алексея Навального. Обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией проходят не только в штабах оппозиционера в более чем 30 городах, но и по месту проживания волонтеров и их родственников.

По словам бывшего глава предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, обыски начались рано утром 12 сентября. «В списке уже 29 городов. Адресов больше 80: не только квартиры координаторов и штабы, но и квартиры сотрудников штабов, активных волонтеров; в ряде случаев приходят по месту регистрации, к родственникам», – пишет Волков в своем твиттере.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уточнил, что по стране идет более 100 одновременных обысков. Оперативники действуют по адресам в Архангельске, Барнауле, Балаково, Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Иванове, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе, Перми, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Тамбове, Томске, Тюмени, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Ярославле. Таким образом, обыски проходят не менее чем в 34 городах.

Так проходит обыск в квартире у активиста Виталия Вотановского в Краснодаре, у координатора нижегородского штаба Навального и в доме его матери, у волонтера Семена Кочкина в Чебоксарах, передает «ОВД-Инфо». В Хабаровске сразу три обыска: у двух сотрудников штаба Навального и у одного волонтера. В Казани – у главы штаба Навального Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова и координатора «Голоса» Михаила Тихонова.

Об обыске сообщил координатор штаба в Иваново Николай Дьячков. Также силовики нагрянули в квартиру к саратовскому координатору движения «Голос», ведущему ИА «Свободные новости» Александру Никишину. Об обыске в штабе в Новосибирске и в квартире его координатора и бывшего кандидата в мэры города Сергея Бойко, сообщает «Тайга.инфо», а также у сотрудников штаба в Иркутске.

«Везде главная цель – изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК, – пишет Волков. – По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков».

Как сообщал «Новый День», мероприятия связаны с уголовным делом об отмывании денег, возбужденном в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, о котором Следственный комитет объявил в начале августа. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей. Ранее суд разрешил провести в общей сложности 94 обыска в рамках этого дела.

Напомним, обыски в региональных штабах Навального уже проходили во вторник, 10 сентября. Тогда правоохранители пришли к сотрудникам штабов в Челябинске, Уфе, Перми, Самаре и Саранске. Следственные мероприятия проводились в рамках дела ФБК.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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