К активистам штаба Навального пришли с обысками

К региональным координаторам штаба Алексея Навального в Челябинске пришли с обысками. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по уголовному делу о легализации преступных доходов.

Документы изымают так же в офисах и квартирах сторонников Навального в Уфе, Перми и Самаре и Саранске.

Об уголовном деле об отмывании денег, возбужденном в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Следственный комитет объявил в начале августа, напоминает «Медуза». Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.19

Обнаружен механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИДа. / Промахнулись: стоимость рекультивации челябинской свалки выросла на 1 миллиард рублей. / В Челябинске назначили руководителя управления капстроительства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»