К активистам штаба Навального пришли с обысками

К региональным координаторам штаба Алексея Навального в Челябинске пришли с обысками. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по уголовному делу о легализации преступных доходов.
Документы изымают так же в офисах и квартирах сторонников Навального в Уфе, Перми и Самаре и Саранске.
Об уголовном деле об отмывании денег, возбужденном в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Следственный комитет объявил в начале августа, напоминает «Медуза». Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 10.09.19
Обнаружен механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИДа. / Промахнулись: стоимость рекультивации челябинской свалки выросла на 1 миллиард рублей. / В Челябинске назначили руководителя управления капстроительства. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»