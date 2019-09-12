Двух активистов штаба Навального в Челябинске после обысков отвезли на допрос

Двух сторонников несистемной оппозиции отвезли на допрос после обысков в челябинском штабе Навального.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ГУ МВД по Челябинской области закончили обыск в помещении, занимаемом штабом Навального в областном центре. После этого двух активистов, находившихся на момент визита силовиков в офисе оппозиционной организации, отвезли на допрос.
Во время обыска в штаб пришлось вызвать скорую медицинскую помощь: женщина из соседнего офиса, присутствовавшая при следственных действиях, почувствовала себя плохо.
Напомним, волна обысков в штабах Навального по всей России началась сегодня утром. По информации Алексея Навального, на пике проводилось порядка 140 обысков в 41 городе страны.
По данным источников, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, возбужденного в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Первоначально речь шла об отмывании 1 миллиарда рублей. Теперь в деле фигурирует сумма в 75 миллионов рублей.
Следователи подозревают, что штабы Навального и их руководители в регионах могли быть задействованы в преступной схеме.
Напомним, в 2018 году правозащитная организация «Агора» публиковала доклад «Политические обыски: призрачная неприкосновенность». По данным правозащитников, за последние 10 лет российские силовики получили 2 миллиона разрешений судов на производство обыска или осмотра в жилище, что составляет 96,32% от общего числа запросов. Таким образом, обыску подверглось каждое 27 жилище в стране.
Общее число запросов (и, соответственно, разрешений) растет, увеличившись за этот же период примерно на половину. Таким образом, в настоящее время ежедневно в России, в среднем, проходит более пятисот обысков.
Челябинск, Виктор Елисеев
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