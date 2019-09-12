К руководителям штабов Навального по всему Уралу пришли с обысками

Сегодня утром силовики пришли с обысками к руководителям штабов Навального практически всех административных центров УрФО. Обыски проходят и в других городах России: об этом сообщают СМИ Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Кемерова, Перми, Уфы, Липецка, Воронежа, Краснодара, Чебоксар и др.

В частности, известно о визите следователей к Юрию Кузьминых (Екатеринбург), Ивану Вострикову (Тюмень), Алексею Мезяеву (Челябинск), Алексею Шварцу (Курган), Евгению Невечеря (Оренбург).

Позавчера, 10 сентября, Юрий Кузьминых сообщил в соцсети, что полиция пыталась попасть в квартиру его матери в Южноуральске в Челябинской области, где сам он не проживает с 1996 года. По данным e1.ru, сегодня утром в екатеринбургскую квартиру Кузьминых силовиков пустила его несовершеннолетняя дочь, самого его не было дома. Сейчас телефон активиста вне зоны доступа.

По сообщению «Урал. МБХ медиа», вне зоны доступа и телефон координатора штаба Навального в Челябинске Алексея Мезяева.

Руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков пока недоступен для комментариев.

По данным «Нового Дня», мероприятия связаны с уголовным делом об отмывании денег, возбужденном в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, о котором Следственный комитет объявил в начале августа. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.

Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Оренбург, Курган, служба информации

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