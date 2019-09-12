Силовики пришли с обысками к координаторам «Голоса»

Правоохранители проводят обыски у региональных координаторов движения в защиту прав избирателей «Голос» в Казани и Саратове, сообщает «Медиазона». Кроме того, с обыском пришли к родителям краснодарского журналиста Александра Савельева.

По данным издания, все три обыска проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег, возбужденного в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в начале августа.

В Казани оперативники пришли к руководителю «Голоса» в Татарстане Михаилу Тихонову. Кроме того, обыск проходит у отца заместителя координатора «Наблюдателей Татарстана» Азата Габдульвалеева, сообщается на сайте «Голоса». В Саратове обыски проводятся у координатора местного «Голоса» Александра Никишина.

«Голос» расценивает ситуацию с обысками как попытку давления и запугивания общественных наблюдателей», – отметили в организации.

Как сообщал «Новый День», сегодня с утра силовики проводят обыски у координаторов и сотрудников штабов Навального как минимум в 34 городах по всей России. Оперативные действия проводят в рамках дела ФБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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