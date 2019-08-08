В антикоррупционном «Фонде» Алексея Навального идут обыски, счета арестованы

В офисе «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) и в квартирах его сотрудников идут обыски, счета организации арестованы. Как сообщил Следственный комитет России, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Следователи считают, что эти деньги шли на финансирование некоммерческой организации ФБК.

Как сообщили в ГСУ СКР, при обысках «изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования, ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу». Арестованы счета самого «Фонда», а также НКО «Защита прав граждан» и более 100 счетов физических и юридических лиц. Основанием стали судебные постановления.

По версии следствия, в 2016-2018 годах некие имеющие отношение к «ФБК» лица получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Позже некие соучастники через банкоматы в Москве внесли эти суммы на расчетные счета нескольких банков и перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК, «осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», считает следствие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.19

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