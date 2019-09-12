Кузьминых и Распопов проходят свидетелями по делу ФБК Навального об отмывании денег (ФОТО)

Координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых допросили в следственном управлении СК региона. Сейчас в здании на Щорса, 18, находится активист штаба Виктор Распопов, у которого сегодня утром тоже были обыски. Как стало известно, Кузьминых и Распопов проходят свидетелями по уголовному делу об отмывании денег в отношении ФБК. Юрий Кузьминых сейчас находится в офисе штаба.

Виктор Распопов в коротком интервью «МБХ Медиа» рассказал, что на допросе воспользуется «Стратегией 51» (конституционным правом не свидетельствовать против себя, – прим. ред.) и надеется остаться на свободе. «Я думаю, что это попытка [ликвидировать штабы Навального], но мне кажется, ничего особо не поменяется», – заявил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в штабе Навального на улице 8 Марта, 13, продолжаются обыски. Силовики заняли весь коридор, закрывая любой обзор посторонним. За закрытой дверью слышатся звуки, как будто вскрывают металлический сейф: мимо журналистов, которые ждут в коридоре, туда прошел мужчина с режущим инструментом.

Добавим, что сами сотрудники штаба не присутствуют при обысках. Правоохранители пришли в штаб до начала рабочего дня, и, по некоторым данным, открыли офис своим ключом.

Как сообщил глава сети штабов Навального Леонид Волков, обыски сегодня проходят в 39 городах России.

«Общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыск по месту жительства – 70 человек. Плюс сами помещения штабов. Плюс значительное количество активных волонтеров, точного списка пока нет. Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур. Необходимая юридическая помощь оказывается», – написал политик в фейсбуке. По его данным, основная цель следственных групп – изъятие техники.

Напомним, уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального было возбуждено 3 августа. ФБК обвиняется в отмывании денег. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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