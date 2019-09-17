Счет сторонника Навального в Екатеринбурге заблокировали на 75 миллионов

Банковский счет сотрудника штаба Навального Виктора Распопова оказался заблокирован. Как и в других аналогичных случаях, сумма долга – 75 миллионов рублей.

«Утро начинается не с кофе... У меня не только провели обыск, перевернули квартиру и украли телефон, но и заблокировали 75 миллионов на зарплатой карте. И это все у «свидетеля» по вымышленному уголовному делу. Еще провели обыск в квартире в Нижнем Тагиле, в которой я прописан. Был я там последний раз в феврале, и вообще не больше пары месяцев в сумме жил. Ничего не забрали, но копию протокола не дали. Интересно живем», – написал на фейсбуке Распопов.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» он уточнил, что заблокирована только зарплатная карта, другие пока действуют. Координатор штаба Юрий Кузьминых отметил, что до него волна блокировок пока не докатилась: «Только что проверял – и зарплатная, и вторая карта действуют. Но, думаю, это вопрос времени».

С 12 сентября, дня масштабных обысков у сотрудников штаба Навального, в регионах начали блокировать счета связанных со штабом лиц, во всех случаях один и тот же долг – 75 миллионов рублей. Исключением стал курганский оппозиционер Алексей Шварц – «Тинькофф» арестовал его счет на 7,5 млрд рублей. Но потом выяснилось, что это ошибка, и ему вменили «задолженность» в 75 миллионов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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