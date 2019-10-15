В Екатеринбурге проходят обыски у сторонников Навального

К нескольким сторонникам Навального в Екатеринбурге сегодня утром нагрянули силовики. Обыски проходят также у политолога и журналиста Федора Крашенинникова.

По информации координатора регионального штаба Навального Ирины Норман, силовики провели обыски у Полины Грейсман и Виктории Райх. «Вике позвонили, сказали «хотим прийти», она попросила повестку. Но через час уже были у нее, забрали на Щорса, 18 (следственное управление, – прим. ред.)". Экс-координатор штаба Юрий Кузьминых рассказал, что обыски прошли и у Виктора Бармина – об этом сообщила его жена, которая поехала в СК. Также была информация об обысках у Виктора Распопова, но Виктор в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» ее опроверг.

Кроме того, известно, что идут обыски у Федора Крашенинникова. Он устраивал совместные акции с Леонидом Волковым, но это было около десяти лет назад, сейчас со штабом Навального официально он никак не связан, в последнее время Крашенинников пишет колонки в Deutsche Welle. Дозвониться до него не удалось.

Причину он объяснил в своем телеграм-канале: «Сегодня утром ко мне пришли сотрудники СК с обыском по делу ФБК. Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене Полине Грейсман. Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. По итогам обыска изъят imac. Другая техника и деньги не изъяты. Сегодня я должен явиться в СК в качестве свидетеля. С меня взята подписка о неразглашении, но ничего нового относительно того, что ищут по «делу ФБК», я бы все равно не смог сообщить – про это уже все давно известно».

Оппозиционеры обыски связывают с делом об отмывании денег, по которому уже проходили обыски, а у ряда сторонников Навального уже арестовали счета на 75 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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