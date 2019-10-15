Силовики обыскали родственников сторонников Навального в Екатеринбурге

Правоохранительные органы провели обыски у родственников бывших и нынешних сотрудников штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге в рамках уголовного дела об отмывании денег ФБК.

Как сообщили в штабе, сегодня утром следственные действия проводились у родственников Виктории Райх, живущих в Томске, в семье бывшей сотрудницы штаба Полины Грейсман и дома у гражданской жены бывшего координатора штаба Виктора Бармина Марии Столбенко. Во время обысков были изъяты ноутбуки, телефоны и банковские карты. Ранее сообщалось, что обыски прошли у политолога Федора Крашенинникова, бывшего мужа Полины Грейсман.

«Люди в масках пытаются найти хоть какую-то зацепку. Но не могут. Знаете, почему? Потому что никаких денег от Госдепа у нас нет», – заявили в штабе.

Напомним, сегодня обыски у сторонников Навального сегодня проходят в 30 регионах России. В прошлый раз масштабная волна проверок региональных штабов оппозиционера проводилась 12 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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