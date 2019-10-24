Экс-сотруднице штаба Навального заблокировали счета на 75 миллионов, открытые после увольнения

Арестованы счета экс-сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге Полины Грейсман. «Мало того, что мою квартиру обыскали, забрали комп и телефон, так мне еще и 2 раза по 75 миллионов арестовали, причем один раз в евро! На карте, счетах, которые я завела после увольнения из штаба Навального», – написала она в фейсбуке.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Полина уточнила: арест наложен на сберегательный счет в Сбербанке и на два счета – рублевый и в валюте – на карте «Райффайзенбанка». «Насчет Сбербанка я не помню, но «Райффайзен» я открывала примерно спустя год после увольнения из штаба», – рассказала она.

Счета заблокированы по решению Басманного суда в рамках «дела ФБК». 15 октября у Грейсман прошли обыски, силовики также нагрянули в квартиры других оппозиционеров, в том числе к Федору Крашенинникову, который в штабе никогда не состоял, но был женат на Грейсман. В тот день обыски проходили как минимум в 19 городах страны. До того масштабная волна проверок региональных штабов оппозиционера проводилась 12 сентября. После этого у многих оппозиционеров были заблокированы счета на 75 млн рублей, в том числе у екатеринбуржца Виктора Распопова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

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