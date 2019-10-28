У пожилой матери активистки из Краснодара заблокировали счета по «делу ФБК»: «Арестованы накопления для сына-инвалида» Женщина не имеет отношения к штабу Навального

Суд в Краснодаре в рамках «дела ФБК» заблокировал все банковские счета матери бывшего координатора местного отделения «Открытой России» (признана в РФ нежелательной организацией), детского врача и общественного деятеля Яны Антоновой. Об этом сама активистка сообщила в своем Facebook. По ее словам, пожилой женщине «приписали долг в 75 миллионов, который власти приписывают ФБК».

«Ей (матери – прим. ред.) 70 лет и она в большом шоке. Всю жизнь она работала. Деньги собирала для моего брата. Он инвалид первой группы. По ее мысли, накопленного ему должно было хватить надолго», – написала Антонова в соцсети. Активистка добавила, что на счетах матери «арестована сумма около пяти миллионов» – средства, вырученные от продажи квартиры, и накопления за всю жизнь.

15 октября дома у самой Яны Антоновой прошел обыск в рамках «дела ФБК». В тот же день силовики пришли и к ее матери. Пожилая женщина была доставлена к следователю на допрос.

Основатель ФБК Алексей Навальный сегодня сообщил в своем телеграм-канале, что Яна Антонова никогда не работала как в самом фонде, так и в штабе политика: «Не работала у нас и волонтером не была. Она врачом работает». Ранее сама активистка неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к штабу Навальному и ФБК.

О возбуждении уголовного дела об отмывании денег в отношении ФБК Следственный комитет России объявил в начале августа. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах говорится, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.

В сентябре и октябре по «делу ФБК» прошли масштабные обыски. Силовики пришли к сотрудникам и волонтерам штабов оппозиционного политика Алексея Навального в десятках городов по всей стране. Кроме того, у сторонников оппозиционера массово блокируют счета. Так, 24 октября у десятков сотрудников штабов Навального из Екатеринбурга, Уфы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов были заблокированы банковские счета. Екатеринбургская активистка Виктория Райх поделилась скрином из банковского приложения, где оказалась заблокированной рекордная сумма – 99 млрд 999 миллионов рублей.

Добавим, что 9 октября Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов, заявив, что организация получала иностранное финансирование.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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