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Среда, 9 октября 2019, 13:21 мск

Новости Политика

Минюст внес ФБК Навального в список иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло основанный оппозиционером Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) в реестр иностранных агентов. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен Главным управлением Минюста по Москве, отметили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что ФБК был добавлен в реестр иностранных агентов 9 октября, однако в реестре, опубликованном на сайте ведомства, Фонд борьбы с коррупцией пока не значится. По словам директора ФБК Ивана Жданова, организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала.

«Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, – просто очередная попытка задушить ФБК», – написал Жданов на своей странице в Twitter.

Москва, Иван Гридин

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